Эксперт высказался о бое Каната Ислама после поражения и оценил его амбиции

Британский обозреватель портала MMA Sport Бен Смит в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался о возвращении 36-летнего казахстанского боксера среднего веса Каната Ислама (28-1, 22 KO). В ходе беседы он оценил его перспективы и чемпионские амбиции.

По словам тренера казахстанца Роджера Ромо, который готовит Ислама к возвращению на ринг, его следующий поединок пройдет 8 октября.

"Канат Ислам уже не молод. Его преследуют травмы. Если поражение в бою с Келли можно назвать спорным, то в любом случае это не в его пользу. Боксер с чемпионскими амбициями должен спокойно побеждать такого оппонента.

Возможно, подготовка с другим тренером поможет раскрыть его потенциал, однако в это не особо верится. В таком возрасте сложно что-то кардинально поменять. Я думаю, что в лучшем случае он сможет получить бой с одним из чемпионов, заработать и завершить карьеру", - отметил Смит.

Этот поединок станет для Ислама первым после его поражения в феврале в Плант-Сити (штат Флорида, США), когда он уступил британцу Джимми Келли (26-2, 10 КО) решением судей (95-95, 96-94, 97-93) в бою за вакантный титул WBO Global в среднем весе.



В данный момент Ислам отсутствует в топ-15 рейтинга по версиям всех ведущих организаций: WBC, WBA, IBF и WBO.

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