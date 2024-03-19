Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

Эксперт раскритиковал промоутеров Алимханулы и дал совет в продвижении имиджа

Эксперт раскритиковал промоутеров Алимханулы и дал совет в продвижении имиджа
©instagram.com/janibek_alimkhanuly

Серебряный призер Олимпийских игр в Москве Виктор Демьяненко высказался корреспонденту Vesti.kz о бое чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанца Жанибека Алимханулы (15-0, 10 КО) в Великобритании. В ходе беседы он раскритиковал промоутеров боксера из Казахстана и дал им совет.

Ранее появилась информация о том, что следующим соперником Алимханулы станет британский претендент Хамза Шираз (19-0, 15 КО). Боксеры уже провели первую дуэль взглядов, а инсайдеры сообщили дату их противостояния.

"Алимханулы хорошо ворвался в элиту бокса, но сейчас нужно быть активнее. Я уверен, что он сам готов драться со всеми. Он приближается к пику своей физической формы и способен победить любого. Я думаю, что его промоутерам нужно почаще выводить его на бои. Вообще, стандарт - это пять боев в год. В случае, когда ты состоявшийся боксер, то можно выходить на ринг, хотя бы три раза в год. Ему нужно чаще показывать себя и быть на слуху. Было бы классно, если бы он провел бой в Великобритании. Это новая аудитория, которая поможет в продвижении имиджа Алимханулы", - отметил Демьяненко.

Кроме этого, в поединке с казахстанцем заинтересован первый номер среднего веса по версии BoxRec британец Крис-Юбенк младший  (33-3, 24 КО).

В Британии вынесли вердикт на бой Алимханулы против лучшего боксера дивизиона

Последний раз 30-летний Алимханулы боксировал в октябре 2023 года в США, когда в шестом раунде остановил немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и отобрал у него титул по линии IBF.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Виктор Демьяненко Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Вчера , 15:50
Профи-бокс
©instagram.com/janibek_alimkhanuly Эксперт раскритиковал промоутеров Алимханулы и дал совет в продвижении имиджа
Вчера , 12:30
Профи-бокс
©instagram.com/nurim.d/ Казахский боксер "опозорил" узбека и отобрал первенство у Елеусинова
Вчера , 10:41
Профи-бокс
©instagram.com/miketyson/ Стал известен гонорар Майка Тайсона за бой с блогером Джейком Полом
Вчера , 08:46
Профи-бокс
©Кадр из видео Глухим нокаутом завершился боксерский бой в Японии
18 марта, 19:39
Профи-бокс
©instagram.com/meiirim.nursultanov "Наследнику Головкина" сообщили дату боя с чемпионом
18 марта, 19:20
Профи-бокс
©instagram.com/angelina_lukas1997 Самая сексуальная боксерша Казахстана анонсировала следующий бой
18 марта, 18:07
Профи-бокс
©instagram.com/bivol_d Дмитрий Бивол сделал долгожданное заявление о бое за звание "абсолюта" с Бетербиевым
18 марта, 14:11
Профи-бокс
©Top Rank Алимханулы предрекли большие проблемы в бою с небитым британцем с 15 нокаутами
18 марта, 12:40
Профи-бокс
©instagram.com/canelo Экс-чемпион c рекордом 43-0 узнал шансы на апсет против Канело за 15 миллиардов
17 марта, 12:23
Профи-бокс
©twitter.com/GoldenBoyBoxing Главный бой на вечере бокса в США превратился в одностороннее избиение
17 марта, 10:23
Профи-бокс
©Кадр из видео Сенсацией закончился бой чемпиона с рекордом 18-0: он угрожал Алимханулы
17 марта, 08:59
Профи-бокс
©Кадр из видео Ярким нокаутом обернулся бой за пояс чемпиона мира
16 марта, 23:55
Профи-бокс
©twitter.com/NotiFight Эффектным нокаутом завершился бой экс-чемпиона мира в Японии
16 марта, 18:58
Профи-бокс
©instagram.com/daurenyeleussinov/ Елеусинов рухнул в мировом рейтинге после нокаута в бою с "Наследником Головкина"
16 марта, 12:46
Профи-бокс
©instagram.com/kingcallumwalsh/ "Наследника Головкина" увезли в больницу после нокаута в бою с Елеусиновым
16 марта, 11:09
Профи-бокс
©instagram.com/kingcallumwalsh/ "Наследник Головкина" окрылился после избиения Елеусинова
16 марта, 09:03
Профи-бокс
©instagram.com/kingcallumwalsh В сети появилось видео нокаута Елеусинова в бою с "Наследником Головкина"
16 марта, 08:32
Профи-бокс
©instagram.com/kingcallumwalsh Шокирующей концовкой завершился титульный бой Елеусинова с "Наследником Головкина"
14 марта, 23:21
Профи-бокс
©instagram.com/amirkingkhan Призер Олимпиады рассказал о страшной ошибке из-за боя с экс-соперником Головкина
14 марта, 21:13
Профи-бокс
©instagram.com/hamzahsheeraz "Несостоявшийся электрик". Следующего соперника Алимханулы назвали гением бокса
14 марта, 17:10
Профи-бокс
©instagram.com/janibek_alimkhanuly Непобежденного нокаутера решили свести с Алимханулы
14 марта, 12:52
Профи-бокс
©twitter.com/ProBox_TV Жутким нокаутом закончился главный бой вечера бокса в США
14 марта, 12:00
Профи-бокс
©instagram.com/nolimit_aus Боксер нокаутом выиграл бой за титул и был разоблачен фанатами
14 марта, 10:06
Профи-бокс
©boxingscene.com Канело сделал заявление на бой за 15 миллиардов. Соперник с рекордом 43-0
14 марта, 08:40
Профи-бокс
©instagram.com/daurenyeleussinov/ Елеусинов провел дуэль взглядов с "Наследником Головкина" на "вершине мира"
13 марта, 23:56
Профи-бокс
©twitter.com/Canelo Экс-чемпион мира раскритиковал Канело
12 марта, 17:11
Профи-бокс
©Vesti.kz/Турар Казангапов На DAZN сделали заявление об особой роли Головкина для Казахстана
12 марта, 11:11
Профи-бокс
©DAZN Уорд разоблачил Канело после отказа от боя за 55 миллионов долларов
12 марта, 09:45
Профи-бокс
©instagram.com/israil_madrimov/ "Новым Головкиным" назвали чемпиона мира из Узбекистана
11 марта, 17:00
Профи-бокс
©instagram.com/besarnimani/ Экс-чемпиона IBF с 26 победами в профи убили в Германии

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus