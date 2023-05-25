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Эксперт прокомментировал тренировки Елеусинова с тренером Алимханулы и "иск на полмиллиона"

Эксперт прокомментировал тренировки Елеусинова с тренером Алимханулы и "иск на полмиллиона"
©Matchroom

Британский журналист Бен Смит прокомментировал корреспонденту Vesti.kz перспективы Данияра Елеусинова (11-0, 6 КО), который подал в суд на своих менеджеров и потренировался под руководством тренера своего соотечественника Жанибека Алимханулы (14-0, 9 КО) - известного специалиста Бадди Макгирта.

Ранее Елеусинов дал эксклюзивное интервью, где рассказал о начале судебной тяжбы с менеджерами Зией Алиевым, Элвисом Креспо и Джо Кьямбо из компании Boxing Stars. За "свободу" менеджеры требуют у боксера огромную неустойку - около полумиллиона долларов. При этом Данияр опубликовал в своем Instagram видео тренировки с Макгиртом.

"Похоже, Елеусинов действительно хочет вернуться на прежний уровень в боксе. Ему предстоит наверстать потерянное время. Сейчас у него есть определенные сложности, но тренировки с Макгиртом должны вдохновить и принести пользу. Желательно, чтобы юридические моменты были решены как можно быстрее. В нынешней ситуации ему придется непросто. Вряд ли мы увидим его на ринге раньше, чем все это решится", - отметил Смит.

Елеусинов - олимпийский чемпион Рио-2016. В профи он дебютировал в 2018 году. В декабре 2021-го казахстанец завоевал титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе, однако позже Международная боксерская организация (IBO) отобрала пояс из-за того, что Елеусинов не проводил защиту.

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Метки:
Елеусинов Данияр

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