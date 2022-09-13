Эксперт предсказал яркий финал противостояния Головкина с "Канело"

Известный канадский эксперт в области профессионального бокса Шон Смит в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о третьем бое между казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО). Специалист объяснил, почему трилогия станет лучшим эпизодом противостояния.

Первый поединок состоялся в сентябре 2017 года в Лас-Вегасе и завершился ничьей раздельным решением судей (118-110 Альварес, 115-113 Головкин и 114-114). В реванше "Канело" победил решением большинства судей, а их третий поединок состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

"Два предыдущих поединка были великолепны. Оба соперника были достойны называться лучшими. Я думаю, что судьям было сложно найти оптимальное решение. Несмотря на то, что прошло четыре года.

Головкин уже не молод, а "Канело" проиграл в последнем бою - это будет ярчайшим эпизодом шоу. Здесь все завершится окончательно. "Канело" выглядит предпочтительнее, но наверняка сказать невозможно. Слишком близок уровень оппонентов. Они лучшие в весе", - отметил Смит.

Головкин - "Канело": время начала и прямая трансляция боя

Отметим, что на 15 сентября намечена финальная пресс-конференция конкурентов, а на следующий день пройдет официальное взвешивание.

Что касается вечера профессионального бокса, то он стартует в ночь с 17 на 18 сентября по времени Нур-Султана (02:45). В шесть утра начнется основной кард, а главный бой стартует ориентировочно в 8:00.

Поддержи своего чемпиона вместе с главным спонсором спортивных эмоций - компанией 1XBET!