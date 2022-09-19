Эксперт похвалил Головкина и отметил отсутствие зрелищности у "Канело"

Российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов поделился впечатлениями от прошедшего боя между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.

"Все мы ждали бой, который оправдает заявление Геннадия, что он хочет наконец-то закончить эту трилогию. И Альварес говорил об этом. Но, по сути, мы увидели поединок без какого-либо риска. Радует, что Гена в 40 лет смог прибавить в концовке. А Альварес, мне кажется, снова переборщил с веганской диетой, это не прибавляет ему силы и мощи. Я и до поединка говорил, что все-таки возраст берет свое. Гена неплохо себя показал, мы посмотрели полный бой, а он еще и смог вырвать концовку. Но, честно говоря, я думал, что "Канело" будет более опасен. Он выиграл на тоненького.

Естественно, было напряжение, потому что Геннадий — человек с сильным ударом. И Альваресу могло прилететь в любую секунду. Но мне хотелось бы от мексиканца увидеть настоящий мексиканский бокс. Я сейчас говорю как болельщик и прекрасно понимаю, что и почему происходило в ринге. Напряжение не давало раскрыться полностью ни одному, ни второму. Но все же хотелось бы яркого завершения трилогии. Альварес выиграл как-то серенько, нельзя сказать, что Канело в третьем бою показал высокий класс. Да, он выиграл, но негромко, без шума", - цитирует Кудряшова РИА Новости.

Отметим, что Головкин после поражения от "Канело" заявил, что намерен продолжить карьеру. Альварес в свою очередь готов взять реванш у Дмитрия Бивола в следующем году.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!



