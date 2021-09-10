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Эксперт оценил вероятность нокаута в бою казахстанца за звание обязательного претендента на чемпионский титул

Эксперт оценил вероятность нокаута в бою казахстанца за звание обязательного претендента на чемпионский титул
©Suleimen Promotion
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Казахстанский боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы (15-0, 10 КО) имеет хорошие шансы на победу в бою с соперником из Гайаны Алленом Ленноксом (22-1-1, 14 КО). Так считает авторитетный журналист Людо Саенс. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он поделился своими ожиданиями от поединка и оценил возможность досрочного завершения.

"Ербосынулы очень техничный боксер. Он имеет свой стиль. Его соперник обладает хорошими физическими данными. Это будет большой бой. Равная битва с равными шансами на успех. Однако на своей территории боксеры всегда чувствуют себя увереннее. Тем более, что Леннокс должен пролететь половину мира, чтобы оказаться в Казахстане. Оба соперника долго не дрались. В какой они сейчас форме - сказать нелегко. Однако значение поединка переоценить сложно. Они будут сражаться. Нас ждет веселый бой, который может завершиться досрочно", - отметил Саенс.

Напомним, что казахстанец готовился в Москве в течение трех недель, а его соперник тренировался в Нью-Йорке (США). Их противостояние станет главным событием вечера бокса на Jekpe-Jek Arena в столице Казахстана 12 сентября.

В андеркарте свои поединки проведут казахстанцы Бек Нурмагамбет (4-0, 2 КО), Евгений Павлов (4-0, 3 КО) и Данила Семенов (3-0, 2 КО). В прямом эфире вечер бокса из столицы покажет телеканал "Хабар". Трансляция начнется в 16:00 по местному времени.

Ербосынулы не выходил на ринг с декабря прошлого года. Тогда он в столице Казахстана нокаутировал представителя Ганы Иссу Самира (19-1, 16 КО) и защитил свои титулы по версиям WBC Asia, WBA International и WBO Global. Его оппонент не дрался с августа 2020 года, когда решением судей уступил кубинцу Дэвиду Морреллу (5-0, 4 КО).

Казахстанец отметил, что бой будет иметь важнейшее значение для него. Его соперник же выразил уверенность в итоговом успехе.

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Метки:
Ербосынулы Айдос Нур-Султан WBA

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