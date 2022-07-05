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Эксперт оценил вероятность досрочной победы Головкина над "Канело"

Эксперт оценил вероятность досрочной победы Головкина над "Канело"
©DAZN

Британский эксперт в сфере бокса Ли Кормли в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался о третьем бое казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) с абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО). Специалист считает, что у GGG есть шанс нокаутировать соперника.

"Головкин потерял четыре года. Их первые два боя были конкурентными, но сейчас "Канело" в лучшей физической форме. Он является абсолютным фаворитом. Он моложе, быстрее. К тому же встреча пройдет в Лас-Вегасе.

На стороне Головкина - лишь его недооценка со стороны экспертов и самого "Канело". У него остался его чудовищный удар. Единственный шанс GGG в том, что он сможет поймать свой момент в бою и нокаутировать "Канело". В это мало верится, но вероятность все равно остается", - отметил Кормли.

Напомним, Альварес в мае сенсационно проиграл чемпиону WBA в полутяжелом весе россиянину Дмитрию Биволу (20-0, 11 КО). А Головкин в апреле нокаутировал японца Риоту Мурату (16-3, 13 КО) и объединил чемпионские титулы WBA, IBF и IBO в среднем весе.

Трилогия Головкин - "Канело" состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец. На кону будут стоять пояса мексиканца. 

Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Шавкат РАХМОНОВ - о следующем бое в UFC, сравнение с Чимаевым и трилогии Головкина с "Канело":

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Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль

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