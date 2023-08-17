Эксперт назвал цену победы казахстанского супертяжа в дебютном бою в США

Редактор популярного портала World Boxing News прокомментировал корреспонденту Vesti.kz предстоящий поединок казахстанского супертяжа Жана Кособуцкого (19-0, 18 КО) с нигерийцем Эфе Аджагбой (17-1, 13 KO), который состоится в рамках вечера бокса Top Rank 26 августа в Талсе (Оклахома, США).

Для казахстанца это будет дебют в США, а сам бой станет со-главным событием ивента.

"Битва двух опасных претендентов. Аджагба уже проигрывал, но у Кособуцкого не было оппозиции такого уровня. К тому же, дебют в новом месте - сможет ли казахстанец справится с волнением. Также заметна разница в антропометрии. Нигериец выше и может использовать длину своих рук в ходе поединка. Такие факторы добавляют преимущество Аджагбе. Тем не менее, это интригующая битва равных соперников. Я думаю, что вполне вероятно досрочное завершение боя. Победителя этой схватки можно будет выводить на поединки с боксерами из топ-5. Это своего рода отборочный бой, который определит достойного вступить в элиту тяжелого веса", - отметил Джей.

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Отметим, что Кособуцкий с Аджагбой рассматривались в качестве соперников для британца Энтони Джошуа, который нокаутировал финна Роберта Хелениуса.

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