Небитый супертяж из Казахстана сделал заявление перед дебютным боем в США

Непобежденный боксер-супертяжа Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО) высказался по поводу боя с новым соперником, сообщают Vesti.kz.

Казахстанец никак не может дебютировать в США.

Изначально Кособуцкий в июле в главном событии шоу от Top Rank в Толедо (Огайо, США) должен был встретиться против топ-проспекта дивизиона американца Джареда Андерсона. Однако бой сорвался из-за проблем казахстанца с визой. Позже поединок Кособуцкого с американцем перенесли на 26 августа в Талсу (Оклахома, США). Однако теперь американец встретится с украинцем Андреем Руденко, их бой станет главным на шоу, а казахстанец в со-главном поединке выйдет на ринг против нигерийца Эфе Аджагбы.

"Дата боя - 26 августа, место - Соединенные Штаты, город Талса! Надеюсь, дебют в США состоится!" - написал Кособуцкий в Instagram, опубликовав постер боя.

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