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Экс-соперник Головкина вынес ему вердикт после поражения от "Канело"

Экс-соперник Головкина вынес ему вердикт после поражения от "Канело"
©©Tengrinews.kz, Турар Казангапов

Бывший соперник казахстанца Геннадия Головкина американец Габриэль Росадо прокомментировал в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV его перспективы после поражения в третьем бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, который состоялся сегодня, 18 сентября, в Лас-Вегасе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Мексиканец защитил чемпионские титулы по версиям WBO, IBF, WBA и WBC во втором среднем весе, победив единогласным решением судей. Это был дебютный бой для Головкина в новом дивизионе.

"Это был хороший поединок, ребята. Я ведь говорил, что это будет близкий бой. Вы понимаете, о чем я. Стили делают бои, и они всегда так проводят поединки. GGG по-прежнему показывает умный бокс, однако "Канело" оказался лучше. С кем должен подраться "Канело"? С Биволом. А GGG пора завершать карьеру, ему больше не нужно драться", – сказал Росадо.

Отметим, что сам Росадо выступил в андеркарде этого боя, где по итогам десяти раундов единогласным решением уступил казахстанцу Али Ахмедову, который выиграл пояса IBF NA и WBC Silver во втором среднем весе.

 

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!

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Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль

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