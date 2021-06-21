Экс-соперник Ербосынулы может заменить украинского нокаутера в бою против чемпиона Азии из Казахстана с титулом от WBC

Намибийский средневес Лукас Ндафолума (19-3, 10 КО) может стать соперником казахстанского боксера первого среднего веса Турсынбая Кулахмета (3-0, 2 KO). Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к ситуации.

На замену украинца Станислава Скорохода (20-2, 17 КО), получившего травму и отказавшегося от боя, в срочном порядке рассматриваются три боксера. В числе них имеется и Ндафолума.

Намибиец приезжал в Казахстан в марте 2019 года, когда в Алматы проиграл решением судей Айдосу Ербосынулы. Последний свой поединок Лукас провел на родине в феврале, в первом раунде нокаутировав соотечественника Симеона Тчетху.

Добавим, что вечер бокса Кулахмета запланирован на 10 июля в Алматы. Его организацией занимается компания MTK Kazakhstan.

В последний раз казахстанец, становившийся чемпионом Азии и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, дрался в апреле в Дубае (ОАЭ). В том поединке он за 70 секунд нокаутировал венесуэльца Эбера Рондона (20-1, 13 КО) и защитил пояс WBC International в первом среднем весе.

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