Экс-чемпион мира с 30 нокаутами готов биться с Алимханулы за титул от WBO

Экс-чемпион мира в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгия (38-0, 30 КО) намерен не только завоевать титул уже в новой категории, но и готов к поединку с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (11-0, 7 КО), сообщает vRINGe.com.

"Я надеюсь, что до конца 2022 года проведу бой за титул чемпиона мира", - цитирует мексиканца издание.

По словам Хайме, он готов сразиться с Алимханулы за вакантный титул WBO в среднем весе.

"Конечно, он отличный боец, и если представится возможность встретиться с ним в ринге, я не сомневаюсь, что это будет хороший бой", - заявил Мунгия.

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Ранее Алимханулы выступил с новым заявлением, а перед этим заявил о желании сменить весовую категорию.