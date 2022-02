Жанибек Алимханулы объявил себя кошмаром веса Головкина

Казахстанец Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) сделал заявление перед титульным поединком в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алимханулы, который претендует на пояс "временного" чемпиона по версии WBO, поделился своей ролью в дивизионе, где одним из чемпионов мира является Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО).

"Я - кошмар среднего веса. Скоро о казахском стиле узнает весь мир!" - пригрозил казахстанец.

Ранее WBO вынесла решение о титульном поединке казахстанца, а казахстанец высказался о переходе в вес Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО).

I'm a middleweight nightmare. Soon the whole world will know about the Qazaq style! pic.twitter.com/i5q1FKYVof