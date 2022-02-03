 hzh707OkY7g4eqFEAuV0Ra35s21yJnQbjnh48ZVu
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz
Зимняя Олимпиада Футзал Бокс MMA Футбол Борьба Хоккей Теннис Атлетика Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Жанибек Алимханулы объявил себя кошмаром веса Головкина

Жанибек Алимханулы объявил себя кошмаром веса Головкина
©reviewjournal.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Казахстанец Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) сделал заявление перед титульным поединком в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алимханулы, который претендует на пояс "временного" чемпиона по версии WBO, поделился своей ролью в дивизионе, где одним из чемпионов мира является Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО).

"Я - кошмар среднего веса. Скоро о казахском стиле узнает весь мир!" - пригрозил казахстанец.

Ранее WBO вынесла решение о титульном поединке казахстанца, а казахстанец высказался о переходе в вес Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО).


Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Алимханулы Жанибек Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 11:10
Бокс
Жанибек Алимханулы объявил себя кошмаром веса Головкина Жанибек Алимханулы объявил себя кошмаром веса Головкина
Сегодня , 10:06
Бокс
Брутальный или простой. Хирн высказался о третьем бое Головкина против Альвареса Брутальный или простой. Хирн высказался о третьем бое Головкина против Альвареса
Вчера , 22:33
Около спорта
Самая популярная казахстанская боксерша показала свои фото для Playboy Самая популярная казахстанская боксерша показала свои фото для Playboy
Вчера , 19:54
Бокс
Небитый казахстанский боксер прошел взвешивание перед возвращением на ринг Небитый казахстанский боксер прошел взвешивание перед возвращением на ринг
Вчера , 19:11
Бокс
Абылайхан Жусупов перешел в профи: в 16 лет получил признание AIBA, впечатлил Головкина и дорос до капитана сборной Абылайхан Жусупов перешел в профи: в 16 лет получил признание AIBA, впечатлил Головкина и дорос до капитана сборной
Вчера , 18:18
Бокс
"Не хочу уходить". Новый капитан сборной Казахстана высказался о переходе в профи "Не хочу уходить". Новый капитан сборной Казахстана высказался о переходе в профи
Вчера , 16:53
Бокс
"Реальная угроза для Альвареса". Экс-чемпион мира высказался о шансах Головкина и опасности для "Канело" "Реальная угроза для Альвареса". Экс-чемпион мира высказался о шансах Головкина и опасности для "Канело"
Вчера , 13:55
Бокс
"Равняюсь на Головкина и Алимханулы". Новый капитан сборной Казахстана дал первое интервью после перехода в профи "Равняюсь на Головкина и Алимханулы". Новый капитан сборной Казахстана дал первое интервью после перехода в профи
Вчера , 08:51
Бокс
"GGG - номер один в моем списке". Экс-чемпион мира сделал заявление о бое с Головкиным "GGG - номер один в моем списке". Экс-чемпион мира сделал заявление о бое с Головкиным
1 февраля, 19:58
Бокс
Новый капитан сборной Казахстана по боксу перешел в профи Новый капитан сборной Казахстана по боксу перешел в профи
1 февраля, 10:26
Бокс
Убежавший от Алимханулы чемпион мира заинтриговал своим заявлением Убежавший от Алимханулы чемпион мира заинтриговал своим заявлением
31 января, 23:14
Бокс
"Остановился на пике". Садриддину Ахмедову озвучили главную задачу на 2022 год "Остановился на пике". Садриддину Ахмедову озвучили главную задачу на 2022 год
31 января, 20:47
Бокс
Настало его время. В Казахстане будет еще один чемпион мира в профи-боксе? Настало его время. В Казахстане будет еще один чемпион мира в профи-боксе?
31 января, 14:15
Бокс
Казахстанский боксер из команды Головкина определился с планами на 2022 год Казахстанский боксер из команды Головкина определился с планами на 2022 год
30 января, 23:58
Бокс
"Оседлаю тебя так же". Усик обратился к Фьюри "Оседлаю тебя так же". Усик обратился к Фьюри
30 января, 23:33
Бокс
Алимханулы устроил перепалку со своим следующим соперником Алимханулы устроил перепалку со своим следующим соперником
30 января, 23:00
Бокс
"Я нокаутирую его". Чемпион мира сделал заявление о бое с "Канело" "Я нокаутирую его". Чемпион мира сделал заявление о бое с "Канело"
30 января, 21:50
Футбол
Супергол от Жумаскалиева и Лории, футболист Данияр Елеусинов. Состоялся необычный матч звезд спорта и шоу-бизнеса Супергол от Жумаскалиева и Лории, футболист Данияр Елеусинов. Состоялся необычный матч звезд спорта и шоу-бизнеса
30 января, 20:58
Бокс
Внук Мохаммеда Али повторил его движения перед нокаутом Внук Мохаммеда Али повторил его движения перед нокаутом
30 января, 16:00
Бокс
Гассиев отказался от боя с двукратным чемпионом WSB из "Астана Арланс" Гассиев отказался от боя с двукратным чемпионом WSB из "Астана Арланс"
30 января, 13:24
Бокс
Алимханулы не отступает и продолжает троллить конкурента за титул WBO Алимханулы не отступает и продолжает троллить конкурента за титул WBO
30 января, 12:28
Бокс
Главный бой вечера завершился победой чемпиона Олимпиады-2016 Главный бой вечера завершился победой чемпиона Олимпиады-2016
30 января, 11:56
Бокс
Чемпион мира со скандалом выиграл бой перед титульником с "Канело" Чемпион мира со скандалом выиграл бой перед титульником с "Канело"
30 января, 09:39
Бокс
Алимханулы может спокойно зачистить средний вес - эксперт Алимханулы может спокойно зачистить средний вес - эксперт
29 января, 16:15
Бокс
Тренер "Канело" сделал заявление о третьем бое с Головкиным Тренер "Канело" сделал заявление о третьем бое с Головкиным
29 января, 11:43
Бокс
Алимханулы потроллил чемпиона мира и сделал заявление о переходе в вес "Канело" Алимханулы потроллил чемпиона мира и сделал заявление о переходе в вес "Канело"
29 января, 10:59
Бокс
Потеряет бой с Головкиным, или как Алимханулы с соперником заберут чемпионский титул WBO Потеряет бой с Головкиным, или как Алимханулы с соперником заберут чемпионский титул WBO
29 января, 09:43
Бокс
"Побью его с закрытыми глазами". Алимханулы жестко ответил конкуренту за титул от WBO "Побью его с закрытыми глазами". Алимханулы жестко ответил конкуренту за титул от WBO
29 января, 09:04
Бокс
Соперник Алимханулы дерзко отреагировал на решение WBO о бое за титул Соперник Алимханулы дерзко отреагировал на решение WBO о бое за титул
29 января, 07:54
Бокс
WBO вынесла решение по бою Алимханулы за титул чемпиона мира WBO вынесла решение по бою Алимханулы за титул чемпиона мира

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus