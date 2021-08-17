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"Его серия прервется". Эксперт предостерег казахстанского супертяжа перед боем с "Танком" из США

"Его серия прервется". Эксперт предостерег казахстанского супертяжа перед боем с "Танком" из США
Фото: Universum_Boxing©
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Казахстанский боксер-тяжеловес Жан Кособуцкий (15-0, 14 КО) может прервать свою серию досрочных побед уже в следующем бою. Так считает обозреватель авторитетного портала о боксе Notifight.com Людо Саенс. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он поделился ожиданиями от его поединка с американцем Джои Давейко (21-8-4, 12 КО).

Титульный поединок за пояс WBA International между 32-летним Кособуцким и 31-летним Давейко (по прозвищу "Танк") состоится 21 августа в Гамбурге (Германия). Подробнее о сопернике казахстанца можно прочитать по этой ссылке.

"Жан Кособуцкий - один из самых выдающихся проспектов Европы. Он сокрушает соперника один за другим. На этот раз он получил крепкого соперника, способного выдержать его натиск. Джои - опытный и способный боксер. Он очень стойкий и может создать проблемы Жану. Я думаю, что есть большая вероятность того, что серия досрочных побед Кособуцкого прервется в этом бою.

Я ставлю на то, что судьи отдадут предпочтение казахстанцу, но легкой прогулки у него не будет. Это качественный подъем уровня оппозиции. Интересно взглянуть на данный поединок", - отметил Саенс.

Перед боем Кособуцкий назвал предстоящий поединок интересным опытом, а его оппонент заявил, что нашел способ нанести казахстанцу первое поражение в карьере.

Добавим, что Кособуцкий уже боксировал в Гамбурге и оба раза выиграл досрочно: в конце 2019 года он нокаутировал хорвата Агрона Смакичи (16-1, 14 КО), а в феврале 2021-го - нигерийца Онориоде Евариеме (18-2, 17 КО).

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Метки:
Кособуцкий Жан Профессиональный бокс Казахстан

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