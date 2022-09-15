"Его побили при народе". Чемпион Олимпиады поставил на победу Головкина над "Канело"

Олимпийский чемпион Егор Мехонцев высказался о противостоянии казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, назвав слабые моменты в позиции абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, передает "Чемпионат". Россиянин считает, что есть моменты, которые скажутся на противостоянии.

Мехонцев обратил внимание, что "Канело" был разбит в поединке с Дмитрием Биволом и может не успеть оправиться от этого тяжелого поражения.

"Болеть буду за Геннадия Головкина, у них спорные бои были до этого. Совсем недавно этого "Канело" побили при всем народе, побили хорошо. Не знаю, как его психика работает, но после такого настроение должно упасть.

Каждый человек разный – он может на фоне неудачи мобилизоваться, но я думаю, что Головкин победит. До этого его ("Канело". - Прим. ред.) разобрал на сувениры Бивол", – приводит слова Мехонцева издание.

Тренер Головкина сделал заявление о судействе перед трилогией с "Канело"

Напомним, что трилогия, как и два предыдущих поединка, пройдет в Лас-Вегасе (Невада, США). По казахстанскому времени бой пройдет утром в воскресенье, 18 сентября.

Ранее стало известно, что в прямом эфире его покажут телеканалы Qazaqstan и Qazsport.

На кону будут стоять только пояса "Канело", который является абсолютным чемпионом в суперсреднем весе, а гимн Казахстана исполнит Димаш Кудайберген.

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