"Его чересчур хвалят". Головкин честно высказался о "Канело"

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) высказался о хайпе вокруг его главного антагониста - мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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"Он меня действительно не волнует, я не думаю о нем. Не имеет значения, где он и что делает. Я уверен, что люди обращают на "Канело" слишком много внимания и чересчур его хвалят. Только посмотрите на его статистику: у него больше поражений, чем у меня. В этом плане людям необходимо спуститься с небес на землю и взять его с собой.

Как вы, наверное, заметили, две пресс-конференции в Нью-Йорке, а затем в Лос-Анджелесе были совершенно разными. Я могу сказать, что у него нет никакого плана на бой. Есть только какая-то скрытая агрессия, и я не верю, что у них есть четкое понимание того, что они делают. Посмотрим", - цитирует Головкина Independent.

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Напомним, 17 сентября Головкин и "Канело" проведут третий бой на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Для мексиканца это будет дебютная защита звания абсолютного чемпиона во втором среднем весе.

Предыдущие два боя прошли на той же арене, но в лимите среднего веса - первый (2017) закончился спорной ничьей, а второй (2018) - минимальной победой мексиканца.

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