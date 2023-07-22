Двукратный чемпион мира восхитился нокаутом казахстанца в историческом бою

Экс-чемпион мира в полулегком весе британец Карл Фрэмптон впечатлен досрочной победой казахстанского боксера Султана Заурбека (14-0, 10 KO) в бою с представителем Испании Джоном Картером (15-1-1, 7 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Бой состоялся, 21 июля в шотландском Эдинбурге и завершился в третьем раунде победой казахстанца техническим нокаутом. Отметим, что Заурбек впервые выступал в Шотландии.

Видео нокаута казахстанца в историческом бою с непобежденным чемпионом

"Только что посмотрел на Султана Заурбека. Прекрасный контроль дистанции и очень мало работы впустую. Есть много того, что может понравиться. Очень умный боец", - написал Фрэмптон в твиттере.

Напомним, что казахстанец является чемпионом WBO European, а его соперник ранее выигрывал пояс EBU European Union, а также становился чемпионом Испании.

Стоит отметить, что Фрэмптон, что завоевывал титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA во втором легчайшем весе. Также в полулегком весе ему покорялся пояс WBA. В 2016 году он стал боксером года по версии The Ring.

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