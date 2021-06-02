"Дух и честь не дают сломаться!". Джукембаев дал первый комментарий после дебютного поражения

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (18-1, 14 КО) дал первый комментарий после поражения от пуэрториканца Сабриэля Матиаса (17-1, 17 КО), сообщают Vesti.kz.

В своем аккаунте в Instagram он опубликовал пост, в котором также озвучил планы на будущее.

Напомним, что казахстанец провел дебютный бой в США и проиграл впервые в карьере. А его соперник вышел в финал турнира от IBF, где теперь будет драться за статус обязательного претендента на пояс первого полусреднего веса.

"Какими бы ни были испытания, наш дух и наша честь не дают нам сломаться! Отдаю должное оппоненту. Этот бой для меня стал новым стартом для более сильного рывка вперед. Я чувствую поддержку миллионов моих болельщиков! Я скоро вернусь к тренировкам и приложу все усилия для достижения своей цели", - написал Джукембаев.

Когда поражение не значит конец истории. Как Батыр Джукембаев рискнул там, где многие бы остановились

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