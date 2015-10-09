Досрочный финиш решил исход главного боя вечера бокса

В нигерийском Лагосе прошёл вечер бокса, главным событием которого стал поединок представителей тяжёлого веса — британца Лоуренса Околи (23-1, 17 КО) и ганца Эбенезера Тетте (23-4, 20 КО), передают Vesti.kz.
Бой был рассчитан на десять раундов, но завершился уже после второго, когда угол Тетте решил отказаться от продолжения поединка. До этого ганец побывал в нокдауне.
Околи одержал 23-ю победу в профессиональной карьере, 17-ю досрочную, при одном поражении. Тетте потерпел четвёртое поражение нокаутом, имея в активе 23 победы.
Heavy pressure early by Okolie #OkolieTetteh | Dec 21 | Live on DAZN pic.twitter.com/JsviXsyK8o— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2025
Okolie with the knockdown! #OkolieTetteh | Dec 21 | Live on DAZN pic.twitter.com/7CQBoxKzCT— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2025
Отметим, что Околи — участник Олимпийских игр 2016 года в любителях, а среди профессионалов он становился чемпионом мира в первом тяжёлом весе и в бриджервейте.
The ref waves it off at the end of the second round! #OkolieTetteh | Dec 21 | Live on DAZN pic.twitter.com/EPi9AhGXzK— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2025
Также в карде выступал олимпийский чемпион из Франции Тони Йока (15-3, 12 КО), нокаутировавший своего соперника уже в первом раунде. Видео боя доступно по ссылке.
