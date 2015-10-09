Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
Сегодня 08:58
 

Досрочный финиш решил исход главного боя вечера бокса

  Комментарии

Поделиться
Досрочный финиш решил исход главного боя вечера бокса ©Кадр из видео

В нигерийском Лагосе прошёл вечер бокса, главным событием которого стал поединок представителей тяжёлого веса — британца Лоуренса Околи (23-1, 17 КО) и ганца Эбенезера Тетте (23-4, 20 КО), передают Vesti.kz.

Поделиться

В нигерийском Лагосе прошёл вечер бокса, главным событием которого стал поединок представителей тяжёлого веса — британца Лоуренса Околи (23-1, 17 КО) и ганца Эбенезера Тетте (23-4, 20 КО), передают Vesti.kz.

Бой был рассчитан на десять раундов, но завершился уже после второго, когда угол Тетте решил отказаться от продолжения поединка. До этого ганец побывал в нокдауне.

Околи одержал 23-ю победу в профессиональной карьере, 17-ю досрочную, при одном поражении. Тетте потерпел четвёртое поражение нокаутом, имея в активе 23 победы.

Отметим, что Околи — участник Олимпийских игр 2016 года в любителях, а среди профессионалов он становился чемпионом мира в первом тяжёлом весе и в бриджервейте.

Также в карде выступал олимпийский чемпион из Франции Тони Йока (15-3, 12 КО), нокаутировавший своего соперника уже в первом раунде. Видео боя доступно по ссылке.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Бильбао   •   Регулярный чемпионат, мужчины
23 декабря 01:00   •   не начат
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
- : -
Эспаньол
Эспаньол
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Атлетик
Ничья
Эспаньол
Проголосовало 16 человек

Реклама

Живи спортом!