Бой с участием олимпийского чемпиона завершился нокаутом в первом раунде

Французский супертяж Тони Йока (15-3, 12 КО) одержал убедительную победу на вечере бокса в нигерийском Лагосе, передают Vesti.kz.

Уже в первом раунде он нокаутировал представителя Германии Патрика Корте (23-6-1, 19 КО).

Для Йоки эта победа стала 15-й в профессиональной карьере и 12-й досрочной при трёх поражениях. Корте, в свою очередь, потерпел шестое поражение, причём в шестой раз — нокаутом. Также на его счету 23 победы и одна ничья.

Отметим, что на любительском уровне Йока становился чемпионом мира в 2015 году и выигрывал золотую медаль Олимпийских игр 2016 года.

Tony Yoka gets the victory in round 1 😤#OkolieTetteh | Dec 21 | Live on DAZN pic.twitter.com/0bYOmLVhMD — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2025

