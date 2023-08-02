Дональд Трамп сделал признание о Геннадии Головкине

Предыдущий президент США Дональд Трамп в эксклюзивном интервью каналу UFC на YouTube рассказал о знакомстве с боксером Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО). Бывший американский лидер признался, что бои, в которых был засужен казахстанец, разбивают ему сердце, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

"Я видел вас на бое Геннадия Головкина против Сауля Альвареса. Из-за такого судейства больше не хочется смотреть бокс. Считаете ли вы, что плохое судейство вредит боксу?", - задал Трампу вопрос ведущий YouTube-шоу Джим Нортон.

Свой ответ Донадьд Трамп начал с воспоминаний о первой встрече с казахстанским боксером.

"Я тогда был в Мар-а-Лаго (частная резиденция во Флориде, принадлежащая Дональду Трампу), где живут очень элегантные, но не мускулистые люди. Среди них был парень этот парень, GGG. Тогда я о нем еще не слышал. Взглянув на него, я сразу понял, что он боец. Он подошел и сказал: "Меня зовут Головкин, GGG. Я дерусь на Мэдисон-сквер-гарден", - сказал он.

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В момент знакомства Triple G был еще очень молод, подчеркнул экс-президент.

"Но он был великолепен. Он был настолько лучше всех остальных. Я наблюдал за тем, как он стал чемпионом. Но были бои с его участием... Не важно, против кого. Не хочу говорить. Его обокрали. Он доминировал в определенном бою и не получил решения в свою пользу. Это разбивает мое сердце. Ему тоже его тогда разбили. Этот парень был великолепным бойцом", - заключил Дональд Трамп.

Напомним, что 41-летний Головкин не выходил на ринг с сентября прошлого года - после трилогии с мексиканцем Саулем Канело Альваресом (59-2-2, 39 КО). В этом году он освободил свои чемпионские титулы по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе.

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