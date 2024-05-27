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Джукембаеву выбрали нового соперника после победы нокаутом

Джукембаеву выбрали нового соперника после победы нокаутом
©twitter.com/Batyr777Boxing

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (23-1, 17 КО) опубликовал пост в соцсетях и получил ответ, передают Vesti.kz.

Его он разместил на своей странице в X с вопросом: "Кто следующий?".

Один из пользователей соцсетей предложил ему встретиться с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом (20-1, 20 КО). Они, к слову, боксировали между собой в мае 2021 года, тогда казахстанец потерпел досрочное поражение путем отказа от продолжения боя после восьмого раунда. Эта неудача остается единственной для Джукембаева на профи-ринге. Тот поединок был за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе.

Последний раз Джукембаев поднимался в ринг 22 мая в рамках вечера бокса в Плант-Сити (штат Флорида, США) и финишировал в пятом раунде украинца Ивана Редкача (24-7-1, 19 КО).

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Метки:
Джукембаев Батыр Профессиональный бокс

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