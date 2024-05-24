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Джукембаеву "дали" бой с экс-соперником Ломаченко после брутального нокаута

Джукембаеву "дали" бой с экс-соперником Ломаченко после брутального нокаута
©twitter.com/ProBox_TV

Журналист Boxingnews24.com Томми Джи Робинс нашел соперника для казахстанского боксера первого полусреднего веса Батыра Джукембаева (23-1, 17 КО), передает Vesti.kz.

Таковым, по мнению обозревателя стал бы экс-претендент на чемпионский титул американец Джамейн Ортис (17-2-1, 8 КО), который проиграл знаменитому украинцу Василию Ломаченко.

"Уроженец Массачусетса c рекордом 17-2-1 станет громким именем, а также интересным соперником для воспитанника постсоветской школы Джукембаева. Имеющий награды на североамериканском уровне и дважды боровшийся с лучшими из лучших в лице Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса, Ортис мог бы стать привлекательным соперником, чтобы еще больше укрепить резюме Джукембаева. Кроме того, "мародерский" стиль Джукембаева мог бы зацепить "Технаря", и подтолкнуть к его бою, что может оказаться необходимым, учитывая его выступление против Лопеса",

Напомним, что утром 23 мая Батыр Джукембаев выступил в главном вечере бокса в Плант-Сити (штат Флорида, США), где техническим нокаутом в пятом раунде победил украинца Ивана Редкача.

Благодаря этому успеху Джукембаев защитил титул WBA Continental North Americas в первой полусредней категории. Для него это 23-я победа и 17-я досрочная на профи-ринге при одной неудаче. Редкач потерпел седьмое поражение при 24 выигрышах и одной ничьей.

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Метки:
Джукембаев Батыр Профессиональный бокс

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