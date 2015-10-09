Джукембаев отреагировал на свой бой с нокаутёром из Узбекистана

Казахстанский боксёр первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (24-1, 17 КО) отреагировал предстоящий бой с Шохжахоном Эргашевым (26-2, 23 КО) из Узбекистана, передают Vesti.kz.

Джукембаев опубликовал в соцсетях постер к поединку, сопроводив его символами флагов Казахстана, Узбекистана и боксерской перчатки.

Сам бой Джукембаев - Эргашев состоится 9 мая на "Хумо-Арене" в Ташкенте (Узбекистан).

32-летний Джукембаев большую часть карьеры провёл в Канаде, но последние три года он был США, где он тренировался в лагере Теренса Кроуфорда.

Последний бой казахстанец провёл 5 апреля в Астане (Казахстан), где победил решением судей британца Кейна Гарднера (18-5, 7 КО).

34-летний Эргашев в основном бился в США и России. Два последних боя узбекистанец провёл на родине - 4 января в Самарканде нокаутировал ноунейма из Индии.

Добавим, что у Джукембаева и Эргашева есть общий соперник - это действующий чемпион WBC Субриэль Матиас (23-2, 22 КО). И оба проиграли пуэрториканцу досрочно.

У Джукембаева отказались от продолжения поединка - после восьмого раунда (в 2021 году), а у Эргашева - после шестого (20203). В бою с казахстанцем Матиас ещё не был чемпионом мира, а против узбекистанца он защищал титул IBF.

