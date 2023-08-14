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Джошуа ответил на вопрос по поводу боя с Уайлдером

Джошуа ответил на вопрос по поводу боя с Уайлдером
©instagram.com/anthonyjoshua

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа шуткой ответил на вопрос о потенциальном поединке с американцем Деонтеем Уайлдером.

"Бой с Уайлдером? Моя спина! Есть здесь доктор? Я повредил спину, потому что тащу на себе весь супертяжелый дивизион", - цитирует Джошуа "Чемпионат".

Напомним, в минувшие выходные в главном событии шоу в Лондоне (Англия) Джошуа нокаутировал финна шведского происхождения Роберта Хелениуса. После этого его промоутер Эдди Хирн сказал, что следующими соперниками британца станут его соотечественник Тайсон Фьюри и американец Уайлдер. 

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Метки:
Джошуа Энтони Уайлдер Деонтей

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