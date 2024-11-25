Джалолов узнал печальные новости после возвращения в профи

Всемирная боксерская организация (WBO) представила обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, где изменения затронули представителей Казахстана и Узбекистана, передают Vesti.kz.

Так, казахстанец Мейирим Нурсултанов, занимавший прежде шестое место в среднем весе, покинул топ-15.

Похожая участь постигла сразу нескольких узбекских боксеров. Во втором легчайшем весе Муроджон Ахмадалиев (был 12-м) покинул топ-15. За ним последовали Баходир Джалолов (был 15-м) из супертяжелого дивизиона и Хасанбой Дусматов (был 10-м) из минимального веса.

А вот Бектемир Меликузиев (Узбекистан), наоборот, поднялся на две позиции во втором среднем весе и теперь занимает 9-е место. Его соотечественник Исраил Мадримов вошел в топ-15 первого среднего дивизиона и расположился на десятой строчке, а Олимжон Назаров поднялся с 3-й позиции на 2-ю в наилегчайшем весе.

Казахстан уделал Узбекистан в профи: Джалолов только 5-й в рейтинге

Напомним, последний раз Нурсултанов дрался в ноябре 2023-го: в претендентском бою по линии WBC он встречался с чилийцем Хулио Аламосом. Боксеры провели все положенные 12 раундов, по итогам которых казахстанец выиграл судейским решением.

13-го июля Нурсултанов должен был вернуться на ринг, но бой отменился.

Что касается Джалолова, то его возвращение на профи-ринг намечено на 6 февраля в канадском Монреале. Соперником узбека станет француз Давид Спилмонт (16-8-1, 11 КО).