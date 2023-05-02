"Девушка с ангельским лицом". В Турции восхитились самой сексуальной боксершей Казахстана

Эксперт в мире бокса из Турции Сердар Фурат восхитился победой казахстанки Ангелины Лукас. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он отметил ее внешние данные и профессиональные навыки. Также специалист высоко оценил дальнейшие перспективы спортсменки.

Ночью 1 мая в Стамбуле (Турция) Лукас встречалась с мексиканкой Аной Аррасолой. Поединок был рассчитан на 10 раундов по две минуты и продлился всю дистанцию, по итогам которой судьи отдали победу Лукас. В итоге казахстанка завоевала вакантный титул WBC International.

"Ангелина Лукас - девушка с ангельским лицом. Однако у нее хорошие боксерские навыки. Она смогла уверенно победить опытную чемпионку Ану Аррасолу. Мексиканская боксерша выступает уже много лет и дралась с сильнейшими соперницами, но ее время подходит к завершению. Это значит, что наступает пора молодых и амбициозных. Лукас выглядит очень эффектно. Сочетание природной красоты и боксерского мастерства делает ее перспективы на будущее очень приятными", - отметил Фурат.

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Для 26-летней Лукас это был четвертый поединок на профи-ринге, на ее счету четыре победы, две из них нокаутом. 43-летняя Аррасола потерпела 17-е поражение при 28 выигрышах и трех ничейных исходах.

Добавим, что Лукас выступает в профи с декабря 2021 года. Ранее она также завоевала еще один титул - пояс чемпионки мира по версии UBO.

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