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Самая сексуальная боксерша из Казахстана прокомментировала победу в титульном бою

Самая сексуальная боксерша из Казахстана прокомментировала победу в титульном бою
©instagram.com/angelina_lukas1997/

Боксерша Ангелина Лукас, которую считают одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана, прокомментировала победу в титульном бою, передает корреспондент Vesti.kz.

Ночью 1 мая в Стамбуле (Турция) она встречалась с мексиканкой Аной Аррасолой. Поединок был рассчитан на 10 раундов по две минуты и продлился всю дистанцию, по итогам которой судьи отдали победу Лукас. В итоге казахстанка завоевала вакантный титул WBC International.

"Спасибо Всевышнему и моей команде! Спасибо казахстанскому боксу за мою технику!
Прошла всю дистанцию 10 раундов! И я поздравляю Казахстан - мы победили и завоевали титул WBC!" - отметила она в Instagram.

Для 26-летней Лукас это был четвертый поединок на профи-ринге, на ее счету четыре победы, две из них нокаутом. 43-летняя Аррасола потерпела 17-е поражение при 28 выигрышах и трех ничейных исходах.

Добавим, что Лукас выступает в профи с декабря 2021 года. Ранее она также завоевала еще один титул - пояс чемпионки мира по версии UBO.

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Метки:
Лукас Ангелина

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