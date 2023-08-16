Деньги или перспективы? В США оценили соперников по следующему бою Алимханулы

Американский журналист Джек Маккаферри объяснил корреспонденту Vesti.kz выгоду от проведения боев чемпиона мира по версии WBO в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы (14-0, 10 КО) с британцем Феликсом Кэшем (16-0, 10 КО) и немцем Винченцо Гуалтьери (21-0-1, 7 КО), владеющим чемпионским титулом IBF.

Казахстанец уже заявил о том, что его возвращение запланировано на октябрь, а в планах Жанибека собрать все пояса в среднем весе.

"У Алимханулы есть два хороших варианта, чтобы получить конкурентную борьбу и привлечь внимание. Предыдущие соперники по чемпионским боям были гораздо ниже уровнем. Бой против Кэша или Гуалтьери выглядит гораздо интереснее. Если брать за основу гонорар и привлекательность для зрителей, то бой с Кэшем в Великобритании принесет больше денег и расширит популярность Алимханулы в новом регионе. Однако бой с Гуалтьери может позволить заполучить два чемпионских титула, что повысит цену Алимханулы в перспективе", - отметил Маккаферри.

В последний раз Алимханулы боксировал в мае в Стоктоне (штат Калифорния, США) и победил техническим нокаутом во втором раунде канадского претендента Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО).

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