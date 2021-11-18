Дебют в США? Стали известны новые подробности следующего боя Садриддина Ахмедова

Казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов (12-0, 10 КО) может дебютировать в США в декабре этого года. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к команде спортсмена.

Согласно полученной информации, Ахмедова рассматривают для участия в соглавном бою вечера бокса, запланированного на 11 декабря в Харрисбурге (США). Он будет организован промоутерской компанией Eye of the Tiger Managment, ведущей дела казахстанца.

Ранее боксер анонсировал свой декабрьский бой, который станет первым с января, когда он победил нидерландца Стивена Даньо (18-4-3, 7 КО) и завоевал титулы NABF, WBC Francophone и WBA Continental в первом среднем весе. При этом Ахмедов уже начал подготовку к своему поединку.

На профи-ринге казахстанец дебютировал в 2018 году и провел за это время 12 поединков, десять из которых в Канаде и по одному в Казахстане и Мексике. В марте Ахмедов продлил контракт с EOTTM и впервые стал отцом, а женился еще в 2019 году и проживает с семьей в Квебеке (Канада).