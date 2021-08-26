Де Ла Хойя передумал драться с "Канело" и сделал заявление о возвращении

Экс-чемпион мира в шести весовых категориях, ныне промоутер Оскар Де Ла Хойя (Golden Boy Promotions) решил возобновить выступления на ринге, несмотря на солидный возраст и 13-летний перерыв в карьере. Об этом пишет vRINGe.com.

11 сентября в Лос-Анджелесе (США) 44-летняя легенда бокса подерется с 44-летним экс-чемпионом UFC бразильцем Витором Белфортом. Отмечается, что именно Де Ла Хойя настоял на том, чтобы предстоящий бой не был выставочным - он будет санкционирован Атлетической комиссией Калифорнии.

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"Чуваки, мне просто этого не хватает. Вот и все. Понимаю, звучит тупо. Но мне реально не хватает пропущенных в лицо ударов. Когда меня реально разбили в ринге, а Мэнни Пакьяо действительно надрал мне задницу, то я не почувствовал, что пора повесить перчатки на гвоздь. Я чувствовал, что на самом деле не был истощен всеми этими войнами в ринге, как остальные бойцы. Посмотрите на Мэнни. Он до сих пор дерется, хотя был во многих тяжелых битвах. Не смотрите в паспорт. Тебе столько лет, на сколько ты себя чувствуешь. Да, я побывал в аду и вернулся обратно. Да, я долгое время неправильно обращался со своим телом. Но в последние шесть месяцев я в форме и чувствую себя прекрасно", - сказал Де Ла Хойя.

Ранее промоутер дерзко вызывал на ринг своего бывшего клиента - мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. Похоже, ветеран понял, что этот вариант точно не пройдет: "Я передумал с ним драться. Нет, не из-за того, что он меня нокаутирует. Я просто понял, что все кончено. И теперь я решил, что сперва проведу два боя, а затем брошу вызов Флойду Мейвезеру или Феликсу Тринидаду".

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