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Де Ла Хойя обидел Канело и получил жесткий ответ

Де Ла Хойя обидел Канело и получил жесткий ответ
©instagram.com/canelo

Абсолютный чемпион второго среднего веса мексиканец Сауль Канело Альварес (60-2-2, 39 КО) отреагировал на слова своего бывшего промоутера Оскара Де Ла Хойи (Golden Boy), заявившего, что в своей лучшей форме он побил бы Канело, передают Vesti.kz

"Это самая тупая дичь, которую я когда-либо слышал в жизни. Впрочем, в этом весь Оскар. Молоть чушь - единственное, в чем он хорош. Именно из-за этого он и интересен людям. В своей компании он занимается только этим - несет всякую тупость. Это единственное его занятие. Ведь больше ничего он и не умеет", - приводит слова Сауля vRINGe.com.

Напомним, Канело вернется в ринг 4 мая в Лас-Вегасе (США) и проведет бой против соотечественника Хайме Мунгии (43-0, 34 КО), сотрудничающего с Де Ла Хойей.

Ранее Канело вынесли вердикт на бой за 15 миллиардов и привели в пример Головкина, подробности - тут.

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Метки:
Альварес Сауль Профессиональный бокс

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