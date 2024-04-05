Де Ла Хойя обидел Канело и получил жесткий ответ

Абсолютный чемпион второго среднего веса мексиканец Сауль Канело Альварес (60-2-2, 39 КО) отреагировал на слова своего бывшего промоутера Оскара Де Ла Хойи (Golden Boy), заявившего, что в своей лучшей форме он побил бы Канело, передают Vesti.kz.

"Это самая тупая дичь, которую я когда-либо слышал в жизни. Впрочем, в этом весь Оскар. Молоть чушь - единственное, в чем он хорош. Именно из-за этого он и интересен людям. В своей компании он занимается только этим - несет всякую тупость. Это единственное его занятие. Ведь больше ничего он и не умеет", - приводит слова Сауля vRINGe.com.

Напомним, Канело вернется в ринг 4 мая в Лас-Вегасе (США) и проведет бой против соотечественника Хайме Мунгии (43-0, 34 КО), сотрудничающего с Де Ла Хойей.

Ранее Канело вынесли вердикт на бой за 15 миллиардов и привели в пример Головкина, подробности - тут.