DAZN представил крутой проморолик к рекордной защите Головкина

Стриминговый сервис DAZN опубликовал проморолик к предстоящему бою казахстанского боксера Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Он станет главным событием вечера в Холливуде (штат Флорида, США). По казахстанскому времени шоу пройдет утром в субботу, 19 декабря. GGG проведет рекордную, 21-ю защиту титулов по версиям IBF и IBO.
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