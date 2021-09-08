DAZN отреагировал на встречу Головкина с "Терминатором"

DAZN прокомментировал совместное фото казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 KO) с американским актером Арнольдом Шварценеггером, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ничего, кроме уважения легенде". Головкин встретился со Шварценеггером

Стриминговый сервис опубликовал ту же фотографию из Instagram Головкина с подписью: "GGG встретился с Терминатором".

Как известно, с 2003 по 2011 год Шварценеггер, одной из культовых для которого стала роль в фильме "Терминатор", являлся губернатором штата Калифорния, в котором в США проживает Головкин.

Ожидается, что казахстанец вернется на ринг в конце года и проведет объединительный бой с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО).

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