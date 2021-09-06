"Ничего, кроме уважения легенде". Головкин встретился со Шварценеггером

Чемпион мира по версии IBF и IBO Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) встретился со звездой Голливуда Арнольдом Шварценеггером, сообщают Vesti.kz.

Совместное фото казахстанский боксер опубликовал в своем Instagram.

"Ничего, кроме уважения легенде", - написал GGG.

Напомним, что с 2003 по 2011-й годы Шварценеггер, одной из культовых для которого стала роль в фильме "Терминатор", являлся губернатором штата Калифорния, в котором в США проживает Головкин.

Ранее стало известно, что WBA, чемпионом которой является японец Риота Мурата (16-2, 13 КО), санкционирует тому объединительный бой с GGG. Ожидается, что поединок состоится в конце года.

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