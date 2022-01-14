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Данияр Елеусинов стал чемпионом мира. Что дальше?

Данияр Елеусинов стал чемпионом мира. Что дальше?
©©Vesti.kz. Турар Казангапов
Новости спорта Бокс Профи-бокс

В прошлом году Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) пополнил список чемпионов мира из Казахстана. Олимпийский чемпион завоевал титул IBO в первом среднем весе. И теперь команде предстоит составить дальнейший план развития его карьеры. Инструменты для продвижения есть. Осталось только определиться. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Для Елеусинова пояс IBO - это не предел мечтаний и возможностей. Он способен на большее. Боксер это сам понимает, проявляя серьезные амбиции. Чемпион может рассчитывать на успех и по линиям более весомых организаций.

Да, IBO не так сильно котируется в мире профессионального бокса, но, тем не менее, это титул, открывающий дополнительные горизонты. Это определенный рычаг и инструмент влияния. Солидности трофей ему добавил. Осталось теперь грамотно распорядиться новыми условиями и статусом.

Теперь драться с низкосортными боксерами будет не к лицу. Да и зачем? У Данияра все складывается идеально. Есть имя, есть регалии, есть медийность. Для других чемпионов он в скором времени превратится в интересного оппонента. 

И можно будет замахнуться на нечто большее, чем титул IBO. В принципе, так и планируется. Менеджер Зия Алиев обозначил, что Елеусинов "будет двигаться туда, где чемпионы". Приоритетной целью является американец Эррол Спенс.

Правда, пока о конкретике говорить рано. Одна из главных текущих задач - это подписание контракта с менеджером. Алиев отмечал ранее, что есть несколько предложений. И данный вопрос находится в активной стадии решения.

Вероятно, что в скором времени появится информация относительно нового менеджера. В таком случае продвижение Елеусинова к высотам первого среднего веса примет новый формат, более эффективный, понятный.

При идеальных условиях в этом году казахстанский боксер сможет выйти на топовый поединок. Промежуточную проверку готовности Елеусинов прошел. Сейчас самое время начать наступление. Нельзя засиживаться на текущем уровне - нужно развивать успех.

Напомним, по итогам 12 раундов боя в Нур-Султане Данияр победил аргентинца с 15-й позицией в рейтинге WBO Хуана Эрнана Леао (15-2, 4 КО) и стал обладателем титула IBO.

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Метки:
Елеусинов Данияр

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