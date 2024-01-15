Чемпиона-нокаутера сравнили с Головкиным и назвали монстром

Экс-чемпион мира, член Международного зала боксерской славы британец Карл Фроч разобрал бой между его соотечественником Каллумом Смитом (29-2, 21 КО) и россиянином Артуром Бетербиевым (20-0, 20 КО), передают Vesti.kz.

Он увидел у победителя сходство с экс-чемпионом мира в среднем весе из Казахстана Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО).

"Бетербиев - он как монстр. Немного похож на GGG Головкина в его лучшие годы. Имею в виду те удары, которые визуально выглядели как кистевые удары, но наносили нереальный урон сопернику. Ты смотришь на это и не можешь понять: "Чем он его ударил?", - сказал Фроч в интервью TalkSport Boxing.

При этом Фроч раскритиковал Смита и его команду:

"Мне одно интересно, какой это умник посоветовал ему принимать бой после 18-месячного простоя? Как по мне, стоило сперва провести поединок с Энтони Ярдом или другим "оппонентом-трамплином", прежде чем идти на настолько тяжелый и важный бой".

Напомним, бой состоялся в минувшие выходные в Канаде и завершился досрочной победой Бетербиева в седьмом раунде. Таким образом, россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе.

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