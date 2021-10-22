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Чемпиона мира в весе Головкина пригрозили лишить титула

Чемпиона мира в весе Головкина пригрозили лишить титула
©WBO
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Ирландский боксер Джейсон Куигли (19-1, 14 KO) поделился настроем на бой против чемпиона мира по версии WBO в среднем весе Деметриуса Андраде (30-0, 18 KO) из США. Об этом сообщает Boxingscene.com.

"Ему нужны бои, а большие "пушки" его избегают. Я с удовольствием выйду и заберу этот титул домой в Ирландию. Я нахожусь на идеальном этапе своей жизни и карьеры, чтобы справиться с этой ситуацией. Теперь я уже не тот юноша, который живет ради азарта сразиться за титул чемпиона мира. Для меня это просто очередной поединок, и я тренируюсь в зале на полную мощь, чтобы заработать эту победу. Выигрыш в этом бою будет значить для меня больше, чем в каком-либо другом. Я знаю, что могу преподнести такое, что его расстроит и заставит увидеть то, с чем он никогда не сталкивался в ринге. И я искренне уверен, что количество ирландских болельщиков перевесит число его фанатов на нашем поединке", - заявил Куигли.

Поединок состоится 19 ноября на SNHU Arena в Манчестере (штат Нью-Гемпшир, США) и будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN.

Помимо Андраде, чемпионом мира в среднем весе является казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО), которому принадлежат титулы IBF и IBO.

WBA одобрила объединительный бой Головкина против "суперчемпиона"

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Метки:
Андраде Деметриус WBO Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий

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