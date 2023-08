Чемпион в составе "Астана Арланс" нокаутировал соперника в карде у Джошуа

В Лондоне (Англия) хорватский супертяж Филип Хргович (16-0, 13 KO) победил австралийца Демси Маккина (22-1, 14 KO), потерпевшего первое поражение в карьере, сообщают Vesti.kz.

Бой завершился в заключительном, 12-м раунде, когда Хргович потряс Маккина, последний после пропущенных ударов неуверенно зашагал по рингу, после чего рефери решил остановить поединок.

Хргович известен казахстанским болельщикам по выступлениям за клуб "Астана Арланс", с которым дважды выигрывал Всемирную боксерскую серию (WSB).

