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Чемпион мира в весе Головкина угодил в скандал и был арестован

Чемпион мира в весе Головкина угодил в скандал и был арестован
©boxingscene.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе американский боксер Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) оказался замешан в скандал. Об этом сообщает TMZ.

По информации источника, Чарло был арестован из-за ссоры с официанткой в одном из баров Сан-Антонио (штат Техас, США). Инцидент произошел 16 июля - за день до того, как его брат Джермелл Чарло дрался с Брайаном Кастаньо в объединительном поединке на арене AT&T Center.

Согласно полицейским документам, Джермалл был на вечеринке в баре Texas, когда официантка представила ему с приятелями счет. Боксер передал свою кредитную карту и удостоверение личности, но карта была отклонена, несмотря на три попытки ее использования.

Когда официантка вернулась и попросила другую форму оплаты, 31-летний Чарло якобы психанул. Полиция сообщает, что видео с камер наблюдения показывает, что Джермалл был "очень оживленным", "расстроенным и орал" на официантку и двух других менеджеров.

По данным полиции, есть видео, на котором можно увидеть, как Чарло отбирает у официантки две папки для инкассации счетов и забирает их содержимое. В одной из папок оказалось удостоверение Чарло, а в другой - "оплата наличными от другого покупателя", которого официантка обслуживала ранее ночью. После этого Чарло и его окружение покинули бар. Спустя некоторое время официантка сообщила полиции, что получила легкую травму ноги, когда компания Чарло столкнулась с ней при выходе из бара.

В итоге в связи с инцидентом был выдан ордер на арест Чарло. Боксер сдался властям в среду утром.

Как сообщает Boxingscene.com, а-Чарло был выпущен под залог в размере 5000 долларов.

Чемпион мира бросил дерзкий вызов Головкину

Добавим, что Чарло неоднократно заявлял о желании провести объединительный бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), владеющим титулами IBF и IBO в среднем весе.

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Метки:
Чарло Джермалл WBC Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Арест

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