Чемпион мира разоблачил миф о "Канело" и засчитал ему поражение от Головкина

Чемпион мира по версии IBF во втором среднем весе американец Калеб Плант (21-0, 12 КО) продолжает подогревать интерес к своему предстоящему поединку с обладателем титулов WBC, WBA и WBO мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (58-1-2, 36 КО).

Их поединок за звание абсолютного чемпиона в дивизионе состоится 6 ноября в Лас-Вегасе (США). По словам Планта, ему по силам побить "Канело", поскольку мексиканец не является таким непобедимым.

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"Альварес сделал то, что и должен был в бою с Сондерсом. Билли Джо имел немалый успех до того момента, пока его не поймали, однако это может произойти с любым. Это не значит, что "Канело" - непобедимый. Его побеждали до этого, и, честно говоря, во многих своих крупнейших поединках он выглядел как тот, кого можно побить.

Он выглядел уязвимым в бою против Эрисланди Лары, Флойд Мейвезер преподал ему урок бокса, а также он проиграл первый поединок Головкину. Их второй бой с Геннадием вышел по-настоящему близким, и таким же близким был его поединок с Сергеем Ковалевым. Поэтому никому не удастся убедить меня в том, что "Канело" неуязвим и что это история в духе Давида и Голиафа. Я не намерен подходить к этому бою с подобным настроем", - заявил Плант в интервью PBC.

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Напомним, Головкин дважды дрался с "Канело". Их первый бой в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а годом позже минимально победил мексиканец.

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