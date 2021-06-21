Чемпион мира поддержал узбекского боксера после нокаута от экс-соперника Головкина

Муроджон Ахмадалиев, первый объединенный чемпион мира из Узбекистана, завоевавший два титула (WBA и IBF) за рекордные восемь боев, поддержал соотечественника Бектемира Меликузиева (7-1, 6 KO), потерпевшего первое поражение в карьере от американца Габриэля Росадо (26-13-1, 15 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой прошел в минувшие выходные в Эль-Пасо (штат Техас, США) и завершился в третьем раунде.

"Поражение и победа от Аллаха. Иногда сильным приходится проходить через подобные испытания. Мы знаем, на что ты способен. ИншаАллах, впереди тебя ждут прекрасные победы, а это поражение останется в тени предстоящих достижений", - написал Ахмадалиев на своей странице в Instagram.

Напомним, что Росадо боксировал с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) в 2013 году в Нью-Йорке (США), где проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!