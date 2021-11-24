Чемпион мира из Казахстана выступит в карде титульного боя Нурсултанова

Чемпион мира по боксу среди любителей Бекзад Нурдаулетов (3-0, 1 КО), а также казахстанский профи Бекман Сойлыбаев (12-1, 4 КО) примут участие в вечере бокса в Актау, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их соперники пока не известны. Изначально датой проведения шоу называлось 15 января, но в итоге оно состоится 22 января.

Бои пройдут в андеркарте, где в главном бою казахстанец Мейирим Нурсултанов (15-0, 8 KO) будет претендовать на пояс WBO International. Его соперником станет Андрей Сироткин (19-1-1, 7 КО) из России.

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