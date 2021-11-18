Непобежденный казахстанский боксер получил бой за титул WBO. Есть дата и место

Не знающий поражений на профи-ринге 28-летний казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов (15-0, 8 КО) вернется на ринг 15 января 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным BoxRec, в этот день в Актау он проведет 10-раундовый бой против 36-летнего россиянина Андрея Сироткина (19-1-1, 7 КО). На кону будет стоять вакантный титул WBO International в среднем весе.

Нурсултанов последний поединок провел 6 ноября в Актау, где по итогам восьми раундов победил по очкам (дважды 80-72 и 79-73) 33-летнего белоруса Дмитрия Атрохова (16-12, 7 КО).

На профи-ринге Мейирим выигрывал второстепенный пояс - региональный титул чемпиона США по версии WBC (USNBC) в среднем весе, а также "молодежный" титул NABF. В любителях становился чемпионом Азии среди молодежи, а также выигрывал Всемирную серию бокса (WSB) в составе "Астана Арланс".