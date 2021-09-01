Чемпион Азии из Казахстана после защиты нокаутом титула от WBC узнал сроки следующего боя

Стали известны сроки возвращения на ринг казахстанского боксера первого среднего веса Турсынбая Кулахмета (4-0, 3 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Его следующий бой может состояться в октябре этого года, сообщает источник, близкий к ситуации. Место проведения и соперник неизвестны.

Последний поединок казахстанца прошел 10 июля в Алматы, где он в десятом раунде добился победы техническим нокаутом над россиянином Алексеем Евченко (19-15, 8 КО) и защитил свой титул WBC International.

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Его соперником должен был стать украинец Станислав Скороход (20-2, 17 КО), но тот получил травму и снялся с боя. Тем не менее боксер заявил о желании выйти против казахстанца уже в следующей схватке.

Сам Кулахмет, который является чемпионом Азии и бронзовым призером ЧМ, после четвертой победы в карьере заявил о том, что будет повышать уровень своей оппозиции.

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