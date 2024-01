Быстрый нокаут определил победителя главного боя в США

В Лас-Вегасе (США) состоялся главный бой вечера бокса, в котором американец Верджил Ортис (20-0, 20 КО) встречался против ганца Фредрика Лоусона (30-4, 22 КО), сообщают Vesti.kz.

Боксеры должны были провести в ринге 12 раундов, но поединок, состоявшийся в лимите первого среднего веса, завершился в первой 3-минутке.

Ортис зажал соперника в угол и принялся его методично избивать. Лоусон не выглядел подавленным или обескураженным, несмотря на это, рефери остановил бой и, похоже, поспешил со своим решением.

Так или иначе, Ортис в очередной раз подтвердил свой статус 100-процентного нокаутера и продолжает оставаться непобедимым. Лоусон потерпел четвертую неудачу при 30 выигрышах.

