Первая сенсация года! Нокаутом в стартовом раунде завершился бой на вечере бокса в США

В рамках вечера бокса в Лас-Вегасе (США) состоялся бой за вакантный титул временного чемпиона WBA в суперлегком весе, в котором 31-летний британец Охара Дэйвис (25-3, 18 КО) потерпел сенсационное поражение от 40-летнего венесуэльца Исмаэля Барросо (25-4-2, 23 КО), сообщают Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на 12 раундов, но закончился в первом: в одном из моментов Барросо хорошо поймал Дэйвиса и уронил его. Британцу отсчитали нокдаун и позволили продолжить бой. Почувствовавший запах крови Исмаэль принялся добивать обескураженного соперника, которого снова отправил на настил ринга. В этот раз рефери посчитал, что с Охары хватит и остановил схватку.

Иными словами, это первая сенсация года!

Ismael Barroso bulldozes Ohara Davies 😲@VergilOrtiz returns to the ring NEXT on https://t.co/FoiaUucafv 🥊#OrtizLawson pic.twitter.com/hy97Fn6dQF