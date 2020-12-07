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Бушующий пожар в среднем весе локализован. Настала очередь Жанибека Алимханулы?

При этом GGG сохранит свой трон.

Бушующий пожар в среднем весе локализован. Настала очередь Жанибека Алимханулы?
Жанибек Алимханулы. Фото: ringtv.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Еще недавно бушевавший в среднем весе пожар перешел в фоновый режим. Затишье спровоцировано рядом причин и вызвало не только понижение активности в дивизионе вперемежку с серостью, но и дало возможность проявить себя новым лицам, жаждущим попасть в элиту. Например, казахстанцу Жанибеку Алимханулы.

Подробности - в материале Vesti.kz.

Вряд ли кто будет спорить с тем, что в последние годы ядро среднего веса в профи-боксе составляли казахстанец Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес.

Все остальные герои хаотично двигались вокруг них, события подстраивались под деятельность этих двух звезд мирового уровня, а любая попытка взобраться на пьедестал непременно предусматривала встречу с одним из двух великанов.

Безусловно, для нас подобная тенденция была вполне подходящей, ведь в центре внимания находился именно наш боксер, который сплотил вокруг себя именитую команду, группу журналистов и экспертов. Более того, весь мир узнал о нем и нашей стране.

Однако для самого бокса это явление оказалось с отрицательным оттенком. Дивизион, вернее активность в нем, приостановилась. И даже сторонние бои "подписывались" с оглядкой на Сауля и Головкина. 



Своеобразная монополия продолжалась довольно долго. И долгожданная смена режима произошла не так давно. В категорию ворвались Джермалл Чарло, Хайме Мунгия. Сергей Деревянченко включился в работу по завоеванию чемпионского титула. Также свои претензии высказали и более локальные герои мирового бокса.

Резкие перестановки стали возможны и после двух очных поединков, в ходе которых GGG потерял свои пояса - они перешли к Альваресу. Затем ситуация позволила разыгрывать некоторые титулы. 

И вот в этот момент начался пожар. Группа средневесов активно включилась в раздел власти. А что, удобно же. Головкин немного отошел от дел, составлял план возвращения после несправедливого поражения. Альварес поднялся на этаж выше, где и находится до сих пор.

Что касается GGG, то скоро у него защита титула в бою против поляка Камила Шереметы. А вот дальше уже будет сложнее. Основная и реально нужная цель - это Альварес. Тот в свою очередь не торопится пока биться с казахстанцем. Да и сложно будет организовать их третью встречу на ринге.



Так что придется выбирать из тех, с кем бой принесет больше дивидендов. И, скорее всего, выбор падет на Деметриуса Андраде. Он сейчас один из самых опасных соперников для Головкина, но и самый интересный.

В любом случае Геннадий останется в элите, сохранит за собой трон вплоть до завершения карьеры. И вот здесь самое интересное. Сильно сдал позиции Деревянченко. Его неудачные походы за титулом отбросили боксера далеко назад. Так что пока он вне большой игры.

Также ринг показал, что и Дэниэл Джейкобс не соответствует статусу. И с Габриэлем Росадо он не показал ровным счетом ничего стоящего. Даже DAZN отказался от него (грубо говоря).



В общем, никакого пожара сейчас нет. Кстати, даже тот самый хваленый Мунгия не дает повода верить в то, что он станет звездой. Да, боксер хороший. Но часто буксует. И пока не готов выходить на настоящую тропу войны.

Остаются, значит, считаные боксеры, способные создавать какое-то движение (не считая молодых, у которых только началась жизнь в профи). И как раз появляется шанс у тех бойцов, которые подобрались к звездам на близкое расстояние. 

Среди них казахстанец Жанибек Алимханулы. Своим недавним нокаутом он себя отлично зарекомендовал, создал интерес к себе. К тому же он преуспел и в подаче самого себя, трэштоке и других медийных делах. Так что заявка на звездный статус сделана.



Плюс ко всему он действительно обладает подходящим арсеналом, чтобы завоевать полноценный титул. Почему бы и не попробовать? Его грамотно ведут, команда у спортсмена отличная, сам он с прекрасными данными и навыками. Так что большие успехи не так уж и далеки. И 2021-й год станет для него определяющим.

Настала его очередь. Настал его момент. Главное - грамотно материализовать то, чем обладает. Будет интересно за ним наблюдать. Он мог бы замахнуться на бой с тем же японцем Риотой Муратой. Или еще с кем-нибудь (сам боксер выразил готовность сразиться с любым из чемпионов).

Ждем движения и подтверждения слов.

 

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Метки:
Джейкобс Дэниэл Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль Чарло Джермалл Алимханулы Жанибек Головкин Геннадий Мурата Риота Деревянченко Сергей Мунгия Хайме

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