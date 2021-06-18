"Будущая звезда". Зарубежный эксперт отметил значение следующего боя Кулахмета

Предстоящий 10 июля в Алматы поединок Турсынбая Кулахмета (3-0, 2 KO) с украинцем Станиславом Скороходом (20-2, 17 КО) обещает стать непредсказуемым и интересным. Такое мнение в интервью корреспонденту Vesti.kz озвучил журналист Fightmag.com Франко Луччи. Также он восхитился карьерой казахстанца и предрек ему большие перспективы.

"Кулахмет - один из самых волнительных представителей нового поколения казахстанских боксеров. Уровень оппозиции и качество боев заставляют всерьез рассматривать его, как будущую звезду дивизиона. Он начал с победы над крепким соотечественником, затем завоевал титул во втором поединке и защитил его в бою с непобежденным проспектом.

Следующее препятствие - это украинский нокаутер. Скороход является крепким представителем дивизиона. Он владеет чудовищным ударом и ни разу не был потрясен. Два спорных поражения подпортили его статистику, но в случае победы над Кулахметом украинец сможет привлечь внимание к своей персоне. Это будет непредсказуемый и интересный бой. Я не могу предсказать его исход, но он заставит всех вздрогнуть", - отметил Луччи.

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Напомним, свой последний поединок Кулахмет провел в апреле в Дубае (ОАЭ), когда за 70 секунд нокаутировал венесуэльца Эбера Рондона (20-1, 13 КО) и защитил пояс WBC International в первом среднем весе.

Скороход же не выходил на ринг с июля прошлого года, когда в Киеве техническим нокаутом победил соотечественника Владислава Танцюру (2-8, 1 КО).

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