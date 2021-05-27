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Так будет финалист Олимпиады или нет? Как в IBF подбирают соперника Головкину

Казахстанец в этом году проведет два боя.

Так будет финалист Олимпиады или нет? Как в IBF подбирают соперника Головкину
Геннадий Головкин. Фото: DAZN©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Команда чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) определилась с соревновательным планом на этот год. Судя по всему, GGG проведет один мисматч с прицелом на объединительный поединок в декабре против японца Риоты Мураты (16-2, 13 KO), владеющего поясом WBA.

Тем временем одна из мировых организаций активно занимается поиском оппонентов для казахстанца. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Головкин решил в этом году дважды появиться на ринге. И этот вариант развития карьеры вполне понятен. Нет плотности списка соперников, в очереди никто не стоит, а значит, и изнурять себя в тренировочном лагере, выводя себя на пик чуть ли не каждый месяц, не имеет никакого смысла.

Достаточно точечно работать в сторону готовых вариантов. Торопиться некуда. тем более, главный бой намечен аж на декабрь. Времени на подготовку достаточно. Можно решать другие дела: семейные, рабочие, обязанности перед спонсорами.

Неудивительно, что мы не увидим два топовых боя от GGG в 2021-м. Это роскошь, которая пока непозволительна. Вернее, неоправданная. Ладно, если бы был вариант с Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO). Однако данного поединка нет даже на горизонте.

Более того, есть большая доля вероятности, что больше принципиальные враги друг против друга не выйдут. Ну, разве что на пенсии, решив подзаработать и оставить на ринге всего монстра, как в одном из последних фильме про Рокки.

Сейчас GGG налегке проводит свое время. На родине вот был. Наслаждается свободными днями перед тренировочным лагерем. Наверняка параллельно запущены процессы по поиску оппонента на так называемый промежуточный бой. 

Одного из кандидатов уже называли - бразилец Эскива Фалькао (28-0-0, 20 KO). Сам боксер сообщил в своем интервью об этом. Вроде, все и шло к этому: GGG планировал летний бой, финалист ОИ-2012 сообщил, что в августе будет драться с казахстанцем.

Правда, карты спутала беспощадная ко всем Международная боксерская федерация (IBF). В IBF решили сами найти достойного оппонента для неповторимого Головкина. И да, там просто перечеркнули все надежды Фалькао на самый крупный бой в жизни.

В IBF решили свести в ринге рейтинговых боксеров в элиминаторе: третий и пятый номера топ-листа IBF. А это: 29-летний немец Патрик Войчицки (14-0-1, 5 KO) и как раз-таки Фалькао. 

Уже состоялись торги, которые выиграла немецкая команда. Бой должен пройти в течение 90 дней. Только вот не факт, что он состоится. Если GGG сделает прямое предложение Эскиве, то бразилец может дать согласие на встречу, откупившись (если хватит суммы).

Но в IBF люди принципиальные, могут дать отказ. В таком случае рабочий для казахстанца вариант - это реально выйти в сентябре на промежуточный бой с одним из упомянутых бойцов. Время на подготовку к Мурате останется. 

И стоит не забывать о  том, что GGG титул защищал в декабре, а значит, время у него есть, чтобы не суетиться и не браться за любые варианты. И только качество претендентов, конечно, смущает. Украинец Сергей Деревянченко в этом амплуа был намного круче.

Но мы с вами ведь рассматриваем именно промежуточный поединок. Конкретно топовый не нужен со спортивной точки зрения (мы же хотим, конечно, только чемпионов в ринге). Подойдут и Фалькао с Войчицки.

Лишь бы к середине лета уже было имя. Возможно, что в ближайшее время команда Головкина раскроет немного карты. Тогда картина будет более понятна. Ждем.

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Мурата Риота IBF Деревянченко Сергей

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